СМИ сообщили подробности об устроившем стрельбу в финской школе подростке

12-летний подозреваемый в стрельбе в финской школе подросток был жертвой издевательств. Об этом 3 апреля сообщило издание Yle.

Как отмечается, мотив школьника напрямую связан с издевательствами. При этом в финской полиции заявили, что у них есть предварительное представление о мотиве поступка, однако по следственным причинам оно пока не может быть подтверждено.

Кроме того, издание задало вопрос руководителю начального образования города Вантаа, в котором произошла стрельба, знал ли он о школьных издевательствах, которым подвергался подросток. Чиновник отказался давать ответ.

Накануне, 2 апреля, в школе Виертола в городе Вантаа к северу от Хельсинки произошла стрельба. В МВД сообщили о трех раненых несовершеннолетних, на данный момент один из них умер, двое получили серьезные ранения.

Подозреваемым в совершении убийства оказался 12-летний ученик, который после прибытия полиции покинул территорию школы. Позже его задержали. У подростка обнаружили огнестрельное оружие, которое принадлежит близкому родственнику ребенка. Также правоохранительные органы отметили, что лицензия на оружие имеется.