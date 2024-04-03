Реклама
Прямой эфир
Общество
Четыре ребенка пострадали при обрушении потолка в школе Москвы
Авто
Мишустин указал на шансы России создать хороший электромобиль
Спорт
Лыжник Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России
Политика
Зампостпреда РФ при ОБСЕ указал на утрату НАТО миротворческой силы
Мир
Латвия подтвердила план НАТО создать фонд для оплаты поставок оружия Украине
Мир
Захарова заявила о планах Франции перебросить военных на Украину
Мир
В Кремле оценили возможность визита Путина на саммит G20 в Бразилию
Мир
Посол в РФ не исключила риск атак Ирана на израильские диппредставительства
Культура
Ирине Пеговой присвоили звание народной артистки России
Общество
Городские службы перевели в повышенную готовность в Москве из-за сильного ветра
Мир
СМИ сообщили подробности об устроившем стрельбу в финской школе подростке
Мир
Патрушев указал на применение Киевом методов террористов из-за бессилия на поле боя
Политика
В Кремле указали на продолжение Киевом террористической политики
Экономика
Эксперт спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ в апреле на уровне 16%
Мир
Финляндия отправит Украине 23-й пакет военной помощи на €188 млн
Мир
На Западе признали превосходство РФ над союзниками Украины в снаряжении

СМИ сообщили подробности об устроившем стрельбу в финской школе подростке

Yle: устроивший стрельбу в школе подросток был жертвой издевательств
0
Фото: REUTERS/Lehtikuva/MARKKU ULANDER
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

12-летний подозреваемый в стрельбе в финской школе подросток был жертвой издевательств. Об этом 3 апреля сообщило издание Yle.

Как отмечается, мотив школьника напрямую связан с издевательствами. При этом в финской полиции заявили, что у них есть предварительное представление о мотиве поступка, однако по следственным причинам оно пока не может быть подтверждено.

Кроме того, издание задало вопрос руководителю начального образования города Вантаа, в котором произошла стрельба, знал ли он о школьных издевательствах, которым подвергался подросток. Чиновник отказался давать ответ.

Привет, оружие: почему США не могут решить проблему массшутинга
И сколько таких инцидентов уже произошло в этом году

Накануне, 2 апреля, в школе Виертола в городе Вантаа к северу от Хельсинки произошла стрельба. В МВД сообщили о трех раненых несовершеннолетних, на данный момент один из них умер, двое получили серьезные ранения.

Подозреваемым в совершении убийства оказался 12-летний ученик, который после прибытия полиции покинул территорию школы. Позже его задержали. У подростка обнаружили огнестрельное оружие, которое принадлежит близкому родственнику ребенка. Также правоохранительные органы отметили, что лицензия на оружие имеется.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024