Чайка парализовала работу железнодорожной станции в час пик в Великобритании
В Великобритании в городе Брайтоне птица спровоцировала коллапс на железнодорожной станции в час пик, сообщила 2 апреля британская газета Daily Mail.
Оператор ThamesLink был вынужден закрыть три платформы примерно с 19:00 на полчаса, пока было отключено электричество, чтобы убрать с путей исчезающий вид серебристой чайки.
Перебои затронули поезда из Брайтона в Лондон, а также Gatwick Express (экспресс-пассажирский поезд. — Ред.). Общие перебои продолжались примерно до 20:20.
ThamesLink разместил в соцсети X (бывш. Twitter) сооющение о задержке и посоветовал путешественникам выделить дополнительные 20 минут на поездку.
Несколько человек поинтересовались у оператора, не является ли этот пост первоапрельской шуткой, и задали вопрос, действительно ли серебристые чайки находятся под угрозой исчезновения.
В ответ на это компания Thameslink сообщила, что птица находится в безопасности вдали от железной дороги, и извинилась за причиненные неудобства. Сотрудники опубликовали фотографию животного и сообщили, что с птицей «похоже, всё в порядке» и за ней присматривают.
Как подчеркнула газета, серебристые чайки с 2009 года находятся в красном списке Концерна по охране птиц (Birds of Conservation Concern) из-за продолжающегося сокращения популяции.
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