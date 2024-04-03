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Чайка парализовала работу железнодорожной станции в час пик в Великобритании

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Фото: Daily Mail
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В Великобритании в городе Брайтоне птица спровоцировала коллапс на железнодорожной станции в час пик, сообщила 2 апреля британская газета Daily Mail.

Оператор ThamesLink был вынужден закрыть три платформы примерно с 19:00 на полчаса, пока было отключено электричество, чтобы убрать с путей исчезающий вид серебристой чайки.

Перебои затронули поезда из Брайтона в Лондон, а также Gatwick Express (экспресс-пассажирский поезд. — Ред.). Общие перебои продолжались примерно до 20:20.

ThamesLink разместил в соцсети X (бывш. Twitter) сооющение о задержке и посоветовал путешественникам выделить дополнительные 20 минут на поездку.

Несколько человек поинтересовались у оператора, не является ли этот пост первоапрельской шуткой, и задали вопрос, действительно ли серебристые чайки находятся под угрозой исчезновения.

В ответ на это компания Thameslink сообщила, что птица находится в безопасности вдали от железной дороги, и извинилась за причиненные неудобства. Сотрудники опубликовали фотографию животного и сообщили, что с птицей «похоже, всё в порядке» и за ней присматривают.

Как подчеркнула газета, серебристые чайки с 2009 года находятся в красном списке Концерна по охране птиц (Birds of Conservation Concern) из-за продолжающегося сокращения популяции.

Ранее, 30 марта, стадо овец перешло польско-украинскую границу и вызвало переполох. Инцидент произошел в районе Корчова рядом со Львовской областью. Пограничников Польши подняли по тревоге. Они назвали пересечение границы рецидивом, так как ранее стадо уже выходило гулять на пограничную дорогу, но переходить границу не стало.

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