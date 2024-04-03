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Бригада офтальмологов из Якутии приступила к работе в Докучаевске в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Мартемьянов
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В городе Докучаевске ДНР к якутским врачам-хирургам присоединились медики Якутской республиканской офтальмологической больницы. Об этом 3 апреля сообщило информационное агенство ЯСИА.

Отмечается, что хирурги приступили к работе в больнице Докучаевска в марте, проведя с тех пор порядка 30 экстренных операций. Сейчас в их бригаде хирург, травматолог и анестезиолог. В начале апреля в больницу также прибыла группа офтальмологов. Врачи оказывают не только медпомощь пациентам, но и обучают местных медиков вести операции.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что сначала в больнице всего работало порядка пяти врачей из региона, к ним также присоединилась большая офтальмологическая группа. Он также добавил, что в Донбассе здравоохранение почти отсутствовало и люди долгое время жили без медпомощи.

«Благодаря офтальмологам они обрели возможность по-новому видеть мир. Люди здесь очень благодарны Якутии, мы встретились с пациентами вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным. Услышал очень много теплых слов в адрес нашей республики, в том числе в части работы офтальмологов», — отметил Николаев.

Подчеркивается, что якутские офтальмологи провели уже более 50 операций по удалению катаракты в больнице Докучаевска. За помощью в основном обращаются пожилые люди, а среди пациентов есть 80 и 90-летние.

По словам главного врача Якутской республиканской офтальмологической больницы Ивана Луцкана, люди в Докучаевске годами не могли получить медпмощь, в то время как в Якутии ее можно получить в короткие сроки.

Отмечается, что офтальмологи продолжат работу и в больнице города Кировское. В течение апреля врачи проведут более 300 операций, а на консультацию записаны уже свыше 350 человек.

Бригада врачей впервые привезла мобильную лазерную установку для хирургического лечения вторичных катаракт, глаукомы, также доставили дополнительные единицы медицинского оборудования для операции по катаракте в первом открытом филиале на территории ДНР Якутской офтальмологической больницы.

Всего за время работы филиала были прооперированы более 2 тыс. человек, консультацию прошли более 10 тыс.

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20 февраля военный медик с позывным Ксюша рассказала, как вытаскивала раненых во время обстрелов в зоне спецоперации. По ее словам, при работе с ранеными их важно жалеть и ласково сними разговаривать — тогда они успокаиваются и работать с ними проще.

До этого, 16 февраля, «Известия» показали Многопрофильный медицинский центр ФМБА РФ в Мариуполе, который открылся в январе 2024 года. В новом мариупольском медучреждении уже активно принимают пациентов. Кроме того, здание полностью обустроено, чтобы проводить и сложнейшие многоуровневые операции. Как уточнил заведующий отделением хирургии № 2 Сергей Иванян, специальное медицинское оборудование, имеющееся в многопрофильном медицинском центре в Мариуполе, позволяет выполнить практически любое оперативное вмешательство, в том числе вмешательство хирургического и травматологического профилей.

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