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Юрист рассказал о действиях в случае ошибочного перевода денежных средств

Юрист Антонов: переведенные по ошибке деньги можно вернуть через суд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Юрист Евгений Антонов 3 апреля рассказал «Известиям», что делать, если по ошибке деньги были переведены не тому человеку.

«После совершения ошибочного перевода сумма перевода образует неосновательное обогащение получателя, которое, по закону, подлежит возврату. Если индивидуальные данные и реквизиты адресата известны, то для возврата нужно обратиться непосредственно к адресату, а при его бездействии — в суд», — указал специалист.

Если данные получателя неизвестны, то рекомендуется обратиться в банк с уведомлением об ошибочном переводе и требованием запросить у адресата возврат средств.

«Требовать же от кредитного учреждения предоставить персональные данные и реквизиты лица, получившего сумму, незаконно ввиду того, что банки соблюдают банковскую тайну и законодательство о персональных данных. Добросовестный получатель направленных сумм может вернуть их без дополнительных претензий и судебных разбирательств», — сказал Антонов.

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В случае, если досудебно вернуть средства не получилось, нужно обратиться в суд с исковым заявлением, в котором потребовать возврата суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование этой суммой и уклонение от возврата, а также судебных издержек, заявил юрист.

«К участию в процессе привлекается банк, и, ввиду того что на судебные органы банковская тайна не распространяется, можно при помощи суда истребовать необходимые сведения о лице, которому были отправлены деньги, и привлечь его в качестве ответчика. По делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт получения ответчиком денег в отсутствие оснований для этого. Ответчик же, в свою очередь, доказывает наличие каких-либо правоотношений с истцом-взыскателем с целью не возвращать средства. Так, судом принимается во внимание, в каких именно правовых отношениях находятся стороны спора, как к истцу попали банковские реквизиты ответчика, количество переводов, их регулярность, назначение платежа, содержание переговоров и переписки сторон, если они имели место, показания свидетелей и другие доказательства», — объяснил он.

По словам эксперта, при принятии положительного решения и после вступления его в законную силу, суд выдает истцу исполнительный лист, который может быть предъявлен как в банк ответчика, так и в подразделение Федеральной службы судебных приставов, которая и осуществляют взыскание присужденных судом сумм.

14 марта руководитель ОАБ «Панфилов и Партнеры», адвокат Алексей Панфилов рассказал, что в случае обнаружения чужой банковской карты самым правильным решением будет попытаться вернуть ее законному владельцу или передать компетентным органам. Он объяснил, что при использовании чужих денежных средств без согласия владельца действия могут быть квалифицированы как мошенничество или кража, что влечет за собой уголовную ответственность.

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