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Мишустин допустил вхождение России в топ-4 экономик мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российская экономика имеет все предпосылки для того, чтобы войти в топ-4 в мире. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.

«Условия, в которых всем нам пришлось работать в прошлом году, оставались очень сложными. Внешнее давление на Россию не ослабевало. Наоборот – расширялось. Несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации», — отметил он.

Мишустин сообщил, что, по оценкам ряда экспертов, ограничения против России превышают все вместе взятые санкции против других стран мира.

Рассуждая об экономике министр подчеркнул, что, по предварительной оценке Росстата, ВВП в 2023 году увеличился на 3,6%,что в среднем выше показателей развитых стран.

«Такое соотношение стало следствием санкций, которые бьют по экономике их инициаторов», — отметил он.

Также он заявил, что, по оценкам Всемирного банка, Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, но есть все предпосылки для того, чтобы войти в топ-4. Эту задачу поставил президент России Владимир Путин.

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