Продолжительность жизни в РФ в 2023 году превысила доковидные значения

Уровень продолжительности жизни в России по итогам 2023 года превысил значения, которые были до коронавирусной пандемии, и составил почти 73,5 лет. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России», — отметил он на выступлении с отчетом в Госдуме.

Мишустин подчеркнул, что важен рост продолжительности активной и здоровой жизни.

Также он сообщил, что каждый второй россиянин в прошлом году прошел профилактический осмотр. Премьер-министр отметил, что в 2020-м это сделал лишь каждый четвертый (около 39 млн человек). По его словам, в стране расширили программы диспансеризации, чтобы ее жители могли проверить здоровье бесплатно.

Мишустин сравнил и показатели получения россиянами высокотехнологичной помощи. Он уточнил, что в 2023 году было проведено операций в ее рамках для 1,5 млн человек. Показатель вырос на 12% в сравнении с 2022-м. Он обратил внимание на то, что «это не просто цифры — это спасенные жизни».

«Систему здравоохранения выстраиваем так, чтобы человек мог получить квалифицированное и необходимое лечение в любом уголке России. Бесплатно, по полису ОМС», — добавил премьер-министр.

Ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжительность жизни в стране ожидалась на уровне в 74 года. Он отметил, что это показатель того, как в целом отражаются усилия государства в сфере экономики и социальной политики. По словам президента, рост продолжительности жизни — это то, к чему власти всегда стремятся и активно обсуждают.

До этого, 1 декабря, Путин указал, что достичь достойных результатов по уровню продолжительности жизни помогла слаженная, ответственная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей и каждого медицинского работника.