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Путин заявил, что продолжительность жизни в РФ составит 74 года

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Фото: РИА Новости/Илья Тимин
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Продолжительность жизни в России, согласно прогнозам, по итогам текущего года должна составить 74 года. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин во время «Итогов года» в московском Гостином Дворе.

Он отметил, что это показатель того, как в целом отражаются усилия государства в сфере экономики и социальной политики. По его словам, рост продолжительности жизни — это то, к чему власти всегда стремятся и активно обсуждают.

«Есть такой интегрированный показать — рост продолжительности жизни. Посмотрите, динамика какая. 2021 год — продолжительность жизни в России 70,06, 2022 год — 72,73. А вот в 2023-м ожидается 74 года. Все-таки это показатель того, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики», — заявил российский лидер.

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До этого, 1 декабря, президент РФ в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение» также говорил, что по итогам 2023 года ожидаемая средняя продолжительность жизни в России составит около 74 лет. Он отметил, что достичь достойных результатов помогла слаженная, ответственная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей и каждого медицинского работника.

В сентябре Путин сообщил о сложностях с преодолением минусовой тенденции в демографии. Он отметил, что это связано с уровнем жизни, со многими приоритетами, которые возникают у семьи, у женщины детородного возраста. При этом он также заявил, что средняя продолжительность жизни в России растет. По словам президента, этот показатель в 2021 году составлял 71 год.

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