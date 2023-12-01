Путин назвал среднюю продолжительность жизни в РФ в 2023 году
По итогам 2023 года ожидаемая средняя продолжительность жизни в России составит около 74 лет. Об этом 1 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».
«Слаженная, ответственная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, — рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни. По итогам года она составит около 74 лет», — сказал глава государства.
Российский лидер также поблагодарил всех медицинских работников страны за самоотверженный труд, верность своему призванию и благородной, нужной людям профессии.
В сентябре Путин сообщил о сложностях с преодолением минусовой тенденции в демографии. Он отметил, что это связано с уровнем жизни, со многими приоритетами, которые возникают у семьи, у женщины детородного возраста. При этом он также заявил, что средняя продолжительность жизни в России растет. По словам президента, этот показатель в 2021 году составлял 71 год.