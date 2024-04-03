Юрист рассказал о возможности стать хозяином заброшенного дачного участка

Юрист, основатель ГК «Премьер», девелопер Артем Панасенко 3 апреля рассказал «Известиям», можно ли стать владельцем заброшенного дачного участка.

«В первую очередь я советую обратиться к Земельному кодексу РФ, ознакомиться со статьей 39.14, которая регламентирует общий порядок предоставления в собственность, аренду, постоянное пользование, а также безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности без проведения торгов. Это в том случае, если есть соответствующие документы о том, что интересующая вас земля находится в собственности государства. Также важно обратиться к ст. 225 «Бесхозные вещи» ГК», — сказал он.

Если земельным участком владеет физическое лицо, но вы никогда не видели его на пороге данного участка, то для начала следует постараться установить его личность.

«Для этого я могу предложить несколько способов: задать уточняющий вопрос в чате СНТ или его председателю лично; позвонить в Росреестр уже с известным кадастровым номером земельного участка. Для этого нужно перейти на сайт Росреестра и проверить информацию там или найти участок через Публичную кадастровую карту, которая также есть в интернете. Однако по каким-либо причинам информации на сайте Росреестра или на публичной кадастровой карте может не оказаться. Что я вам предложу делать дальше? Проследуем в местную администрацию, обратимся к сотрудникам с вопросом о прямом выходе на владельца участка. А вдруг сохранились какие-то контакты — телефон, дополнительный адрес. Получается, тогда можно созвониться с владельцем или его родственниками, которые решат дальнейшую судьбу своего участка», — сказал Панасенко.

Если участок заброшен уже на протяжении нескольких лет и на официальном уровне признан «бесхозной землей», то человек имеет полное право на изъявление желания о приобретении земли. Такую возможность можно реализовать за счет согласия членов СНТ, к которому относится участок, заключил юрист.

18 марта член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал «Известиям», что осуществление предпринимательской деятельности на территории садового участка запрещено. Однако возможно организовать бизнес на общественных землях, принадлежащих СНТ, при согласии всех членов товарищества. Например, можно предоставлять услуги по изготовлению и ремонту изделий из дерева. Также прибыльным может быть разведение пчел и производство меда.