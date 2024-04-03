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В Кремле оценили возможность визита Путина на саммит G20 в Бразилию

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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В Кремле не рассматривали возможность визита президента России Владимира Путина на саммит «большой двадцатки» (G20) в Бразилию на фоне предложения ее властей ввести иммунитет для глав государств, не признающих юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). Об этом 3 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Этот вопрос пока никак не рассматривался. Будем наблюдать, какие решения примет бразильская сторона как организатор мероприятия», — сказал он на брифинге.

О соответствующем предложении властей Бразилии 1 апреля сообщила газета Folha de S.Paulo. По ее информации, в ноябре 2023 года бразильская сторона представила в Комиссию международного права ООН документ c юридическим обоснованием участия Путина в саммите, хотя и не упомянула его имя напрямую.

Данный факт 2 апреля также подтвердило агентство Reuters. Отмечается, что власти Бразилии считают иммунитет для глав государств необходимым для развития мирных отношений между государствами, поскольку он позволяет мировым лидерам участвовать в конференциях за рубежом.

Саммит G20 пройдет 18-19 ноября 2024 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия выступит председателем встречи.

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Ранее, 28 марта, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможное приглашение Путина на саммит G20 следует обсудить с другими участниками. Он подчеркнул, что не вправе «давать уроки» президенту Бразилии Луле да Силве, поскольку тот самостоятельно отвечает за принятие решений о приглашении любых участников саммита.

В марте 2023 года досудебная палата МУС заявила о выдаче ордеров на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, объяснив данное решение якобы причастностью к военным преступлениям, которые заключались «в незаконной депортации и перемещении детей с оккупированных территорий Украины в РФ». Песков назвал решение нелегитимным, отметив, что Россия не признает юрисдикцию МУС. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также напомнила, что РФ не является участником Римского статута МУС, а решения органа в отношении России юридически ничтожны.

МУС работает в соответствии с Римским статутом 1998 года, который разрабатывался с участием России. Изначально Москва подписала этот документ, однако в 2016 году отказалась быть его участницей.

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