Почти половина покупателей новостроек предпочитают нестандартные форматы жилья

Почти половина (41%) потенциальных покупателей новостроек в России рассматривают приобретение жилья нестандартного формата. Наиболее привлекательными такие клиенты находят двухуровневые лоты — их готовы купить 35% опрошенных. Об этом 4 апреля «Известиям» рассказали аналитики группы «Самолет».

Также отмечается, что рассматривающие к покупке жилье нестандартного формата выбирают лоты большей площади (50–59 кв.м), тогда как покупатели квартир обычного формата предпочитают жилье немного меньше — 40–49 кв. м. Во многом это связано с самой спецификой уникальных типов жилья, которая предусматривает дополнительные зоны, помимо привычных спальни, гостиной, кухни и функциональных помещений. Это могут быть как закрытые пространства — кабинет, второй этаж, — так и открытые, на свежем воздухе — приватные дворы у квартир на первом этаже, открытые террасы, в том числе на кровле дома. При этом только 5% рассматривают просторные лоты площадью от 80 до 100 кв. м.

Покупку квартиры или апартаментов стандартной планировки рассматривают 59% потенциальных покупателей. Из них 41% отдают предпочтение лотам площадью 40–49 кв. м, что чаще соответствует одно- или двухкомнатным предложениям.

Предпочтения покупателей редких типов жилья имеют также ряд особенностей в сравнении с теми, кто рассматривает только лоты со стандартной планировкой. Так, для клиентов, ищущих нестандартные форматы квартир или апартаментов, гораздо важнее вид из окна, чем для тех, кто готов к покупке жилья традиционной планировки (70% против 49%). Это ожидаемо, ведь редкие типы предложений часто подразумевают большую площадь остекления, панорамные окна, зоны на открытом воздухе, наслаждаться которыми гораздо приятнее, имея живописный вид.

Наиболее интересным для покупки форматом из числа нестандартных потенциальные покупатели посчитали двухуровневые лоты — более трети (35%) готовы их приобрести. Аналитики «Самолета» отмечают, что двухуровневые квартиры и апартаменты популярны во многом за счет многообразия планировочных и дизайнерских решений, которые можно в них воплотить, а также возможности эффективного зонирования пространства (например, нижний этаж — гостевой, верхний — приватный) и в целом ощущения большого, открытого пространства, обилия света и воздуха, которые характерны для них.

Еще 20% респондентов предпочли бы лоты с собственным садом на первом этаже. Такой гибрид загородного и городского образа жизни позволяет использовать преимущества обоих: с одной стороны, иметь в шаговой доступности развитую инфраструктуру, быть максимально мобильным, наслаждаться богатой культурной жизнью, с другой стороны, сохранять близость к природе, иметь свое личное, многофункциональное пространство на свежем воздухе — зону барбекю или лаунж с гамаками и шезлонгами. Пандемия и время изоляции заставили многих людей по-новому взглянуть на возможность как можно чаще бывать на природе, что сделало лоты с патио востребованным продуктом.

Равномерно распределились предпочтения потенциальных покупателей (по 15% каждый) между лотами с отдельным входом, с террасой на первом и на последнем этажах. Популярность террас также связана с желанием современных горожан не терять связь с природой, а также возможностью организовать в этой зоне дополнительное пространство для отдыха. Что касается лотов с отдельным входом, то они в первую очередь рассчитаны на тех, кому важна приватность и тишина.

58% респондентов выразили готовность приобрести лот с кабинетом. По словам аналитиков группы «Самолет», всё больше людей в сравнении со временем до пандемии частично или постоянно работают дома и сталкиваются с необходимостью организации максимально комфортного рабочего пространства. Отдельный кабинет в таком случае служит идеальным решением.

Независимо от того, какой формат лотов предпочитают респонденты (стандартный или нестандартный), 85% не планируют делать перепланировку после покупки, ведь это и отсрочивает новоселье, и несет дополнительные затраты. Тем более, что при рассмотрении квартиры или апартаментов потенциальный покупатель может не только оценить планировку, но и возможную расстановку мебели и зонирование пространства, что помогает сделать безошибочный выбор.

Более половины (61%) всех респондентов при покупке нескольких квартир и апартаментов согласились бы на предложение от застройщика на опцию объединения. При объединении лотов потенциальные покупатели в первую очередь руководствуются их площадью (70%), нежели количеством комнат (30%). Объединение позволяет решать самые нестандартные задачи, например, собрать под одной крышей всех членов расширенной семьи из нескольких поколений, причем так, чтобы у каждого было свое, приватное, пространство.

«Еще несколько лет назад уникальные форматы жилья были доступны только покупателем высокобюджетных сегментов, тогда как сейчас они представлены в разных ценовых классах, включая комфорт-класс. Такой прогресс рынка позволяет потребителям выбирать из широкого круга планировочных решений и находить предложения под свой индивидуальный запрос. Как показал наш опрос, нестандартные форматы востребованы, поскольку потребности людей меняются и функционал жилья расширяется — это место и работы, и разного досуга, и единения с природой», — резюмирует директор по продукту группы «Самолет» Леон Пряжников.

Из данных компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 2 апреля, сообщалось, что в Москве первичное жилье за последний год подорожало на 11,1%, но по классам и локациям цены росли неравномерно. Как уточняется, первичное жилье массового сегмента подорожало на 15,4%, бизнес-класса — на 10,8%, премиум-класса — на 9,5%, элитного сегмента — на 4,3%, в Новой Москве — на 10,6%. Максимально выросла цена проектов стандарт- и комфорт-класса, что связано с ажиотажным спросом на льготные ипотечные программы, объяснили эксперты. Минимальный рост стоимости наблюдается в элитном сегменте.