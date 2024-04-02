Первичное жилье в Москве за год подорожало на 11%

В Москве первичное жилье за последний год подорожало на 11,1%, но по классам и локациям цены росли неравномерно. Это следует из данных компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 2 апреля.

Как уточняется, первичное жилье массового сегмента подорожало на 15,4%, бизнес-класса — на 10,8%, премиум-класса — на 9,5%, элитного сегмента — на 4,3%, Новой Москвы — на 10,6%. Максимально выросла цена проектов стандарт- и комфорт-класса, что связано с ажиотажным спросом на льготные ипотечные программы, объяснили эксперты. Минимальный рост стоимости наблюдается в элитном сегменте.

Аналитики обратили внимание на то, что квадратный метр за минувшие 12 месяцев подорожал во всех 12 округах столицы, а также в 87 районах из 100 с новостройками и проектами реконструкции. Максимальный рост средней цены первичного жилья зафиксирован в СВАО (+16,5% за год), ВАО (+14,7%), ЮВАО (+14,1%).

«СВАО абсолютно заслуженно является лидером столицы по росту цен и привлекательности. Здесь располагаются крупнейшие столичные парки, модернизируется и развивается инфраструктура, а также появляются высококлассные жилые комплексы. За прошедшие годы власти реконструировали основные магистрали северо-востока столицы — Дмитровское и Алтуфьевское шоссе. Также в СВАО была запущена Северо-Восточная хорда, появились новые станции метро, в результате чего значительно улучшилась транспортная доступность округа», — рассказал коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Он также отметил, что на этой территории создаются новые научно-деловые кластеры, а также есть обилие зеленых зон.

«Престиж ВАО постоянно растет. За последние три года на востоке Москвы увеличилась доля жилья бизнес- и премиум-класса. Основная причина повышения статуса ВАО — создание здесь объектов спортивной, рекреационной и образовательной инфраструктуры, особенно в районе Преображенское, где формируется новая премиальная локация. Кроме того, город благоустраивает парки, скверы и набережные. Поэтому новостройки в ВАО ощутимо дорожают. Прогнозирую, что рост цен на премиальное жилье на востоке Москвы составит 25–30% в течение трех ближайших лет», — добавила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

В свою очередь, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов подчеркнул, что первичный рынок столицы за прошедший год показал высокую инвестиционную привлекательность.

«В девяти из 12 округов цены росли темпами, опережающими инфляцию. Конечно, прежде всего, это объясняется последствиями колебаний ключевой ставки и валютных курсов, изменениями на ипотечном рынке. Но на динамику цен, безусловно, влияет и интенсивное развитие многих локаций. Соответственно, потенциал для дальнейшего удорожания новостроек в них сохранится и в случае стабилизации социально-экономической обстановки», — заключил он.

Ранее в этот день в компании «БОН ТОН» сообщили, что апартаменты составляют 13,4% от общей площади в реализации на первичном рынке жилья в границах «старой» Москвы. При этом на такое жилье площадью до 18 кв. м приходится доля 1,1% от общей площади в продаже. Средняя стоимость мини-апартаментов в комфорт-классе в столице составляет 5,9 млн рублей, в бизнес-классе — 7,5 млн рублей, в стандарт-классе — 8 млн рублей, а в премиум-классе — 11,8 млн рублей.