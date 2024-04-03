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Токаев указал на контакты спецслужб РФ и Казахстана после теракта в «Крокусе»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Спецслужбы России и Казахстана находятся в постоянном контакте после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 3 апреля заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане с секретарями Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Казахстан незамедлительно заявил о решительном осуждении теракта и выразил свою солидарность с Россией. Спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере», — приводит пресс-служба главы Казахстана его слова.

Токаев добавил, что теракт решительно осудило все мировое сообщество. Он призвал сделать правильные выводы и принять практические меры. В частности, он призвал обеспечить безопасность жителей Казахстана, а также дать достойный отпор террористической угрозе.

Лидер Казахстана напомнил, что ШОС создавалась для обеспечения стабильности и безопасности в регионе. По его мнению, организация должна показать пример согласованных и конкретных шагов в этом направлении.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека. Число пострадавших выросло до 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

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