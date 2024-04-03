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Режим ЧС ввели в Оренбурге в связи с подъемом уровня воды в реке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории села Краснохолм в Оренбурге. Причиной стал подъем уровня воды в реке Черной, из-за которого населенный пункт оказался частично затоплен.

По данным 56orb.ru, подтоплены улицы, придомовые территории и дома. Наблюдается нарушение условий жизнедеятельности местных жителей. Сохраняется высокий сброс воды из Димитровского водохранилища.

Накануне режим ЧС был введен в Акбулакском районе. Вода прибывает из-за активного таяния снега. Почти 300 человек эвакуировали из подтопленных домовладений, развернуты два пункта временного размещения. К ликвидации последствий наводнения привлечены специалисты Волжского спасательного центра МЧС России.

Сложная паводковая ситуация наблюдается и в Орске. На проспекте Мира, который покрыт водой, застрял пассажирский автобус. Сотрудники МЧС эвакуировали 17 человек.

За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга повысился на 83 см и достиг 496 см. В Орске подъем составил 47 см, уровень воды сейчас составляет 570 см. Ириклинская ГЭС увеличила сброс воды из водохранилища до 790 куб. м в секунду. Причиной обильного паводка стала высокая влажность почвы. Перед началом заморозков и выпадением снега в регионе наблюдались дожди. Согласно негативным прогнозам, в зоне подтопления окажутся до 7,4 тыс. человек.

Для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов в Оренбурге начали раскапывать дороги. Уже перекопана улица Большая Кольцевая, дорогу вскрыли над мостовым сооружением. Аналогичные меры приняты в Авиагородке.

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