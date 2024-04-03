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Миллиардер Сакс указал на нежелание Запада прекращать конфликт на Украине

Сакс: целью Запада является бесконечный конфликт на Украине
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Западные страны хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше. Такое мнение 2 апреля в социальной сети X (бывш. Twitter, заблокирована в РФ) выразил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Целью является бесконечный конфликт», — написал он.

В качестве доказательства своих слов миллиардер привел план Запада, согласно которому даже в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году поставки оружия на Украину не прекратятся. В частности, военное содействие Киева со стороны Запада может попасть под юрисдикцию НАТО вместо Пентагона, добавила «Газета.Ru».

Назло Трампу: НАТО может начать координировать помощь Украине вместо США
Западные страны задумались над пересмотром механизма распределения военных поставок Киеву

2 апреля газета Politico сообщила, что НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине вместо США из-за возможного переизбрания Трампа. Издание добавило, что таким образом поставки военной помощи Киеву будут защищены от перемен во власти ЕС и Вашингтона. Трамп до этого, выступая на митинге в Южной Каролине 11 февраля, призвал предоставлять финансирование Украине в долг. Он выразил мнение, что никакой зарубежной стране нельзя оказывать помощь безвозмездно.

Также 2 апреля СМИ сообщили о намерении НАТО создать фонд в $100 млрд для закупок оружия Киеву. При этом официальных подтверждений этой информации от альянса нет, а сам фонд должен быть одобрен всеми участниками НАТО. Есть высокая вероятность, что до июля в предложение будут внесены изменения.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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