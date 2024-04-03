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Президент Путин связал развитие экстремизма с нелегальной миграцией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Нелегальная миграция часто является питательной средой для экстремистской деятельности и уголовных преступлений. Об этом во вторник, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России.

«Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской деятельности, да и просто откровенной уголовщины — это, во многих случаях, нелегальная миграция, идеологическая накачка разного рода лжепроповедников и интернет-сайтов», — приводит слова президента сайт Кремля.

Путин также подчеркнул, что недопустимо использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии и исламофобии.

«Это и была главная цель террористов и их заказчиков — прежде всего посеять раздор и панику, распри и ненависть в нашей стране, расколоть Россию изнутри. Это их главная задача. Мы ни в коем случае не должны позволить им этого сделать», — призвал российский лидер.

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Ранее в этот день президент России на расширенном заседании коллегии МВД поручил уделить внимание пресечению незаконной миграции. Кроме того, он призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике, поскольку русские люди годами не могут получить гражданство РФ. По его словам, стране необходимы современные электронные базы биометрии.

Днем ранее, 2 апреля, МВД РФ предложило уменьшить срок временного пребывания мигрантов в России до 90 дней суммарно в течение одного календарного года. Также министерство выступило с инициативой обязать всех иностранцев при въезде в РФ проходить дактилоскопию и фотографироваться.

26 марта президент Путин поручил МВД и Генпрокуратуре разработать набор дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение миграционного законодательства. Он подчеркнул, что положение дел в этой сфере должно быть под контролем.

В тот же день в Минтруде сообщили, что министерство разработало законопроект, который предлагает ограничить двумя годами срок заключения трудовых договоров с мигрантами. Специальная компания будет выполнять целевой набор таких иностранных граждан. Профильный комитет Государственной думы поддержал этот проект.

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