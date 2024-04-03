На аукционе продадут пропавшую на 100 лет картину Климта
Считавшуюся пропавшей картину Густава Климта «Портрет фройляйн Лизер» выставили на торги. Аукционный дом Im Kinsky оценил произведение в €30–50 млн.
Великий австрийский художник работал над полотном в 1917 году, но не успел его закончить и даже не подписал. После его смерти в 1918-м картина, по-видимому, была передана наследниками Климта его заказчикам — семье промышленника Адольфа Лизера. В 1925-м работа демонстрировалась на выставке Климта, но затем след ее пропал.
Теперь владельцы раритета решили с ним расстаться, хотя сохранили в секрете информацию о себе.
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