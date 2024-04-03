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В I квартале доходы от приватизации уже вдвое превысили план на 2024 год

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Поступления от приватизации в бюджет в январе-марте 2024-го составили 2,2 млрд рублей — это почти в два раза больше заложенных на весь год 1,2 млрд, рассказали «Известиям» в Росимуществе. Там добавили, что предпринимаются все необходимые меры для максимизации доходов от продажи госимущества.

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«Вероятно, в I квартале были проданы принадлежащие государству контрольные пакеты всего нескольких крупных компаний, которые пока непубличные. Информация о том, какие предприятия были приватизированы, не раскрывается», — подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Превышение плана может быть связано с интересом инвесторов, поскольку сейчас нет возможности вкладываться в западные компании из-за санкций, полагает доцент экономического факультета РУДН Наталия Шувалова.

В список приватизации в этом году могут попасть Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), «РусГидро», Новороссийский морской торговый флот, «Совкомфлот», предположила Шувалова. Она добавила: кандидаты на частичную продажу — «Алроса», «Аэрофлот», «Почта России».

Эксперт напомнила, что сделка по «Росспиртпрому» по-прежнему актуальна, а также планируется прекращение участия государства в уставном капитале Махачкалинского морского торгового порта.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сказал, что план по приватизации должен быть скорректирован до 100 млрд рублей в 2024 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Частное — целому: доходы от приватизации к апрелю вдвое превысили план на год

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