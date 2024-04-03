Россияне назвали отрасли с максимальным импортозамещением

Подавляющее большинство россиян ощущают, что отечественные компании могут заместить импорт в важнейших потребительских сегментах — производстве продуктов и напитков (81%), мебели и предметах интерьера (76%), бытовой химии (75%), средств личной гигиены и косметики (71%), лекарств (55%), показал опрос OMD OM Group в марте этого года.

Несколько более скептично соотечественники относятся к возможностям замещения импорта в сегментах IT-продуктов, электроники и особенно автомобилей. В этом секторе только 37% россиян считают, что зарубежные поставки можно заменить отечественными аналогами.

В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отдельно отметил вопрос импорта и его замещения отечественными товарами. Президент привел такие цифры: в 1999 году доля зарубежных поставок достигла 26% ВВП, а в прошлом году она составила уже 19%. При этом глава государства поставил задачу: до 2030 года нужно выйти на уровень не более 17% валового внутреннего продукта.

«А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары — лекарства, оборудования, станки, транспортные средства и т.д. Но всё мы не можем, и нам не нужно к этому стремиться, чтобы все производить», — подчеркнул глава государства.

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