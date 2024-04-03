В Краснодарском крае при ДТП погиб спортивный тренер

Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Краснодарском крае, в котором погиб один человек и еще шесть пострадали, будет предоставлен председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства во вторник, 2 апреля.

Авария произошла вечером 1 апреля, когда 44-летний водитель выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль, в котором находились четверо спортсменов-велосипедистов в возрасте от 12 до 17 лет, а также их тренер. Сообщалось, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате автокатастрофы тренер, бывший водителем второй машины, скончался на месте от полученных травм. Шестеро пострадавших — четверо подростков-спортсменов, виновник аварии и его пассажирка — доставлены в больницу с травмами.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Бастрыкин дал поручение руководителю Следственного управления (СУ) СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад по итогам расследования.

В этот же день, 2 апреля, не менее 15-ти человек пострадали в ДТП с автобусом во Владимирской области. Один из пострадавших в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. Предварительно установлено, что водитель автобуса «ПАЗ», следуя в сторону Владимира, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение со следовавшим по правой стороне автомобилем «КАМАЗ», водитель которого проводил дорожно-ремонтные работы.