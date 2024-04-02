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В Госдуме объяснили штрафы за недопуск газовщиков в квартиры

Депутат Разворотнева поддержала идею штрафов за недопуск газовщиков в квартиры
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, чем обусловлена необходимость ввести новый штраф за недопуск газовщиков в квартиры.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 2 апреля, парламентарий объяснила, что потребность в таких инициативах связана с большим количеством газовых аварий в жилых домах.

Разворотнева поддержала инициативу о введении штрафа за недопуск газовщиков, но отметила, что реализовать его можно, только если будет проработан механизм заблаговременного уведомления людей об их визите.

«Порядок уведомления, который нам обещали, пока мы не видим, и у нас есть разночтения по этому вопросу. <...> Работа все равно продолжается, мы сейчас предварительно отсмотрели еще один законопроект, который обязывает пускать эти службы», — отметила депутат.

По ее словам, в рамках инициативы предлагаются штрафы в размере 5–10 тыс. рублей для физических лиц, 25–100 тыс. рублей для должностных лиц и 200–500 тыс. рублей для юридических лиц.

Депутат добавила, что многочисленные взрывы газа в жилых домах, повлекшие жертвы и разрушение строений, привели к поиску путей усиления контроля за содержанием газового оборудования — внутриквартирного и внутридомового.

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Также 2 апреля Разворотнева в беседе с НСН отметила, что люди, которые не пускают газовщиков для проверки, создают реальную опасность для себя и других жильцов, поэтому целесообразно было бы увеличить штраф за это до 2 млн рублей. Она добавила, что также нужно прописать уважительные причины по отказу впустить сотрудника газовой службы и другие нюансы, чтобы система была максимально понятной, отмечает телеканал «360».

Ранее 2 апреля «Известия» писали, что уже в 2024 году могут быть введены штрафы за недопуск газовщиков в квартиры и помещения. Нарушениями будут считать недопуск в помещение представителя специализированной организации по обслуживанию или ремонту газового оборудования в многоквартирном доме, а также уклонение от заключения договора о техобслуживании и самовольную замену этого оборудования.

В этот же день сайт kp.ru отметил, что также предусмотрены штрафы за самовольную установку или замену газового оборудования в квартире, без сотрудников уполномоченной на такие работы специализированной организации.

В июле прошлого года председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал новый законопроект об ужесточении штрафных санкций в пять раз за недопуск газовщиков и других специалистов в квартиры. Он подчеркнул, что необходимо следить за состоянием газового оборудования ввиду регулярных чрезвычайных происшествий из-за бытового газа, пишет RT.

Тогда же депутат ГД, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ИА «Регнум» подчеркнула, что увеличение штрафа может стать стимулом для граждан более ответственно оценивать важность проверок специалистами газового оборудования в многоквартирных домах.

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