Политолог не исключил дальнейшее снижение возраста мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и дальше может понижать минимальный возраст мобилизации, так как Вооруженные силы страны находятся в сложном положении. Такое мнение «Известиям» 2 апреля выразил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, научный сотрудник Института славяноведения РАН Олег Неменский.

Ранее в этот день стало известно, что Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 лет до 25.

«Это давно готовившееся решение. До этого немало обсуждалась в обществе идея о том, что он снизит возраст мобилизации до 18 лет, после первоначальной военной подготовки. Но, судя по всему, это была специальная кампания, инициированная офисом президента для того, чтобы планка в 25 лет была легче принята обществом. Скорее всего, она будет понижаться и дальше», — считает Неменский.

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины находятся в очень сложном положении на фронте на сегодняшний день, поэтому киевскому режиму необходимы ресурсы для пополнения своих войск.

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. 12 февраля Зеленский также подписал законы, продлевающие военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 13 мая 2024 года.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.