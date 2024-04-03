Названы самые востребованные авианаправления у россиян в I квартале 2024 года

Сервис «Яндекс Путешествия» изучил данные по поиску авиабилетов россиян с 1 января по 31 марта 2024 года. У пользователей сервиса вырос спрос на поездки в страны Дальнего зарубежья: по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доля авиаперелетов туда выросла на 25%. Лидерами по росту популярности год к году стали Китай, Вьетнам и Южная Корея, сообщили «Известиям» 3 апреля.

При этом топ-10 стран с наибольшей долей в I квартале этого года выглядит так: Турция — средняя стоимость перелета туда-обратно в исследуемый период — 28 600 рублей. Объединенные Арабские Эмираты: средняя стоимость перелета туда-обратно — 45 400 рублей. Армения: средняя стоимость перелета туда-обратно — 20 500 рублей. Таиланд: средняя стоимость перелета туда-обратно — 78 500 рублей. Узбекистан: средняя стоимость перелета туда-обратно — 26 700 рублей. Азербайджан: средняя стоимость перелета туда-обратно — 23 700 рублей. Белоруссия: средняя стоимость перелета туда-обратно — 10 700 рублей. Казахстан: средняя стоимость перелета туда-обратно — 27 100 рублей. Грузия: средняя стоимость перелета туда-обратно — 33 500 рублей. Китай: средняя стоимость перелета туда-обратно — 62 500 рублей.

Эксперты сервиса считают, что на увеличение популярности стран Азии у россиян повлияли снижение цен на перелеты в Корею и Вьетнам. Также очевиден рост интереса у российских туристов к Китаю и транзитным перелетам через города республики в другие части Азии.

Среди самых популярных российских авианаправлений в начале текущего года эксперты назвали Москву (средняя стоимость перелета в обе стороны на одного человека — 11 400 рублей), Санкт-Петербург (10 300 рублей), Сочи (16 500 рублей), Минеральные Воды (15 800 рублей), Калининград (10 700 рублей), Казань (9200 рублей), Екатеринбург (12 200 рублей), Самару (10 000 рублей), Махачкалу (12 000 рублей) и Уфу (11 700 рублей).

В конце марта сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил рейтинг стран, где россияне хотят побывать летом 2024 года. Возглавила летний топ Турция: туда в период с июня по август хотят отправиться 22,4% путешественников. Вторую строчку заняла Грузия с долей 18,1%. А на третьем месте оказалась Армения, где этим летом хотят отдохнуть 4,6% путешественников.