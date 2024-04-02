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Владимир Путин встретился с режиссером Эмиром Кустурицей

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин 2 апреля встретился с сербским режиссером Эмиром Кустурицей.

Режиссер поделился, что планирует создать «русский триптих», три фильма, посвященные русской культуре. Кустурица уточнил, что его работы будут связаны с произведениями Федора Достоевского, Николая Гоголя и Льва Толстого.

По словам кинематографиста, это могло бы стать завершением его карьеры. Однако Путин не согласился.

«Что касается завершения карьеры, мне кажется, что об этом рано говорить. Вы так много сделали, кажется, что сделаете еще не меньше», — высказался президент.

Путин подчеркнул достижения и талант Кустурицы, ответив умение режиссера вникнуть в суть того, о чем он снимает свое кино.

«Это ужасная жертва — этого и хотели враги»
Режиссер Эмир Кустурица — о трагедии в «Крокусе», братских народах, Гоголе и Булгакове

До этого, 5 марта, Эмир Кустурица в беседе с «Известиями» раскрыл подробности о сюжете своего будущего фильма. Он уточнил, что планирует соединить сюжеты романов Федора Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание». По словам режиссера, этот фильм может стать «самым важным в его жизни».

Затем, 21 марта, Кустурица в интервью «Известиям» заявил, что российский кинематограф должен искать свой путь в искусстве, а не следовать маршрутам Голливуда. Он выразил мнение, что и Россия, и Сербия не добьются чего-либо значительного, если будут подражать западному кинематографу.

Кроме того, в конце марта сербский кинематографист посетил возглавляемый им международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Кустурица поделился, что фестиваль создан для молодежи, которая выезжают со своими оригинальными фильмами.

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