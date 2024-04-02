В Японии к 2531 году у всех граждан может оказаться одинаковая фамилия

К 2531 году все жители Японии будут носить одну фамилию. Об этом сообщает японская газета Mainichi со ссылкой на исследование, проведенное профессором экономики из университета Тохоку Хироси Ёсидой.

Согласно научной работе, через примерно 500 лет все жители Японии будут носить фамилию «Сато». Так, к каждому японцу можно будет обращаться «Сато-сан», если не будет изменен гражданский кодекс, согласно которому муж и жена в Японии должны носить одну фамилию после заключения брака.

Профессор объяснил, что «Сато» — самая распространенная фамилия в Японии, которую, по данным за 2023 год, носили 1,529% японцев. Ёсида рассчитал долю населения Японии с этой фамилией и предполагаемые темпы роста и выяснил, что при существующей системе, когда муж или жена носят одну фамилию, доля населения Японии с фамилией «Сато» увеличилась в 1,0083 раза с 2022 по 2023 год.

Если предположить, продолжил исследователь, что темпы роста останутся неизменными и пар с такой фамилией будет становиться всё больше с каждым годом, то к 2446 году более половины населения будет носить фамилию «Сато», а к 2531 году — все граждане Японии.

«Если все станут «Сато», то, возможно, к нам придется обращаться по именам или по номерам», — приводит издание слова профессора 1 апреля.

В конце марта 2023 года сообщалось, что за последние 10 лет в России стали чаще менять фамилию и инициалы. Так, согласно данным Минюста, число записей актов о перемене имени и фамилии увеличилось на 46 тыс. В 2022 году в ведомстве зарегистрировали 126 572 записей актов, а в 2012 — 80 507.