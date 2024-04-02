Кроссовер DFSK ix5 получит более мощную версию в России

Купеобразный кроссовер DFSK ix5 получит на российском рынке более мощную версию. Компания «Моторинвест» планирует начать продажи ix5 с 2-литровым мотором и автоматом, сейчас модель доступна только с мотором 1.5 и вариатором. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 2 апреля.

Кроме того, двухлитровый DFSK ix5 получит подогрев руля и всех сидений. К лету подогревом руля обзаведется 7-местный кроссовер ix7. Вместе с этим обе модели планируется оснастить мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

В конце января «Моторинвест» объявил о заключении соглашения с «Автотором» на выпуск партии DFSK ix5 и ix7 на калининградском предприятии. Как стало известно корреспонденту «Известий», после выпуска пробной партии выпускать эти модели на «Автоторе» больше не планируется. «Моторинвест» будет продавать в РФ импортные машины, но рассматривает планы по сборке на альтернативной площадке.

Презентация автомобилей DFSK (DongFeng Sokon) в России прошла в феврале. Купе-кроссовер ix5 вышел на рынок с ценой 2,99 млн рублей, семиместный ix7 обойдется минимум в 3,99 млн рублей.

2 апреля компания Haval объявила, что в модельный ряд марки в России войдет кроссовер H3. Старт продаж новинки состоится во II квартале 2024 года.