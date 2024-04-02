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Haval представил в России новый кроссовер H3

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Фото: Great Wall Motor
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В модельный ряд марки Haval в России войдет кроссовер H3. Старт продаж новинки состоится во II квартале 2024 года, говорится в сообщении концерна Great Wall Motor, которое поступило «Известиям» 2 апреля.

Планируется, что эта модель займет нишу между городским кроссовером на каждый день и внедорожником, заявили в компании. Haval H3 будет предлагаться с бензиновым 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом как с передним, так и с полным приводом.

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Фото: Great Wall Motor

У переднеприводной версии двигатель будет развивать 143 л. с. (210 Нм), а у полноприводной версии — 177 л. с. (270 Нм). Трансмиссия — семиступенчатый «робот». Передняя подвеска типа Макферсон, задняя — независимая многорычажная. Длина модели составляет 4,5 м, дорожный просвет — 196 мм, а углы въезда и съезда равны 24 градусов и 26 градусов соответственно.

В список оснащения входят 18-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, «зимний пакет», функция памяти сидений, камеры обзора спереди, по бокам и сзади, адаптивный круиз-контроль, контроль полосы, функция проекции «прозрачный капот», 16 динамиков аудиосистемы и прочее.

Мелкими штрихами: как изменился популярный в России кроссовер из КНР
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Ранее, 29 марта, корреспондент «Известий» сообщал, что Haval провел первую демонстрацию работы моторного завода в Тульской области. На заводе выпускают турбированные двигатели объемом 1,5 (150 л. с.) и 2,0 л (192 л. с.), на линии сборки установлены пять промышленных манипуляторов.

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