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СМИ сообщили о введении ограничений на ввоз иномарок в Узбекистан

«Газета.uz»: в Узбекистане ожидается ужесточение импорта автомобилей для перепродажи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Узбекистане с 1 апреля ужесточается порядок ввоза автомобилей в страну для последующей перепродажи. Как сообщила «Газета.uz», соответствующее распоряжение было издано 25 марта, однако официальных сообщений об изменениях не поступало.

С 1 апреля автотранспортные средства не будут оформляться в таможенный режим ИM-40 (подразумевает выпуск товаров для свободного обращения), если сертификат соответствия на них оформлен на других физических и юридических лиц, говорится в сообщении. Другими словами, вводится запрет на растаможивание, если сертификат соответствия выдан на имя другого лица.

Как уточняет издание «Автострада», ограничения закрывают частный импорт иномарок и приведут к сворачиванию бизнеса небольших автосалонов. Чтобы ввезти автомобиль в Узбекистан для коммерческих целей (последующей перепродажи), потребуется получить статус официального дилера завода-изготовителя.

Местные СМИ предполагают, что ограничения положительно повлияют на бизнес BYD Uzbekistan, которому приходилось конкурировать с продавцами более дешевых машин, ввезенных частниками.

В конце января в Узбекистане состоялся запуск производства на заводе BYD Uzbekistan. Мощность предприятия на первом этапе составляет 50 тыс. единиц автомобилей в год, на нем налажен выпуск седана Chazor и кроссовера Song Plus. Продажи машин BYD в Узбекистане начались в марте прошлого года, в республике открыли 10 дилерских и сервисных центров, на рынок было поставлено более 10 тыс. автомобилей.

Без шуток: вводятся новые правила расчета утильсбора для машин из ЕАЭС
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Ранее, 1 апреля, в России начал действовать новый порядок расчета размера платежа за ввоз автомобилей из стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь в составе утильсбора будут учитываться недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости транспортных средств, которые ввозятся в РФ из стран ЕАЭС.

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