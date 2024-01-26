Производство автомобилей BYD началось в Узбекистане

В Узбекистане состоялся запуск производства на заводе BYD Uzbekistan Factory, в церемонии открытия приняли участие глава китайской компании BYD Ван Чуаньфу и президент республики Шавкат Мирзиёев. Об этом 25 января в своем Telegram-канале сообщила компания UzAuto, которая выступает производственным партнером проекта.

Совместное предприятие BYD и АО «Узавтосаноат» было создано в декабре 2022 года, завод расположен в Джизакской области. Мощность предприятия на первом этапе составляет 50 тыс. единиц автомобилей в год, на нем налажен выпуск седана BYD Chazor и кроссовера Song Plus.

Автомобили оснащены гибридной силовой установкой на базе мотора объемом 1,5 литра. На заводе идет «отверточная» сборка машин, в дальнейшем планируется выпуск авто по полному циклу со штамповкой, сваркой и окраской.

Продажи машин BYD в Узбекистане начались в марте прошлого года, в республике открыли 10 дилерских и сервисных центров, на рынок было поставлено более 10 тыс. автомобилей.

26 января сообщалось, что по итогам 2023 года россияне потратили 5,8 трлн рублей на покупку подержанных автомобилей, что на 25% больше по сравнению с 2022 годом. Это рекордный результат для российского авторынка.