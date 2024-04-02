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Около 100 хаски сбежали из зоокафе в торговом центре в Китае

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Фото: соцсети
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Около 100 собак породы хаски сбежали из зоокафе в одном из торговых центров китайской провинции Гуандун, что стало главной темой обсуждения среди интернет-пользователей в странах Азии. Об этом 2 апреля сообщило малазийское издание The Star.

Инцидент произошел 12 марта, когда заведение посетила его владелица и хаски «очень разволновались». Затем один из клиентов кафе забыл закрыть дверь, и собаки попытались вырваться на свободу.

На кадрах из социальных сетей можно увидеть, как радостные собаки под смех окружающих бегают по торговому центру, поначалу игнорируя попытки сотрудников кафе их собрать. Позже всех животных удалось вернуть.

«Все хаски выбежали из кафе. Очень повезло, что их нашли так скоро», — поделился один из сотрудников по фамилии Хо.

По его словам, животных не стали наказывать и вместо этого хорошо накормили. Журналисты отметили, что история об этом вызвала восторг у многих пользователей социальных сетей в азиатских странах.

«Как весело это выглядит. Было бы чудесно, если бы я встретил такой радостный побег», — приводится комментарий одного из пользователей.

Другой сравнил случившееся с радостью выбегающих из школы учеников, а третий назвал инцидент великим карнавалом хаски.

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В конце января сообщалось, что в Китае пенсионерка оставила в наследство своим домашним кошкам и собакам $2,8 млн. Изначально женщина завещала эту сумму троим детям, но изменила решение, так как родственники перестали о ней заботиться и навещать во время болезни. Распорядителем наследства была назначена местная ветеринарная клиника, которая теперь также отвечает за уход за животными.

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