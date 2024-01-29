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Пенсионерка в Китае завещала многомиллионное наследство собакам и кошкам

SCMP: в Китае пенсионерка завещала $2,8 млн своим собакам и кошкам
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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В Китае пенсионерка оставила своим домашним кошкам и собакам в наследство $2,8 млн. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что изначально женщина завещала эту сумму троим детям, но позже изменила решение, так как родственники перестали о ней заботиться и навещать ее, когда она болела. Пенсионерка переписала завещание и настояла на том, чтобы после смерти все деньги были направлены на уход за ее домашними животными и их потомством.

«Мы бы посоветовали ей назначить человека, которому она доверяет, для наблюдения за ветеринарной клиникой и обеспечения надлежащего ухода за домашними животными», — передает SCMP слова специалиста центра регистрации завещаний в Пекине 24 января.

Местная ветеринарная клиника была назначена распорядителем ее наследства и отвечает за уход за животными, добавляет «Газета.Ru».

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В марте 2023 года адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко рассказала, что недостойного наследника можно исключить из состава наследников по решению суда или при привлечении медиатора. По словам юриста, недостойные наследники — это те, кто умышленными противоправными действиями, такими как подделка, уничтожение, хищение завещания и прочее, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию или увеличению доли наследства. Если будет установлен факт наличия таких действий, то нотариус исключит недостойного наследника из документа.

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