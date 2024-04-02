Врач назвал способы похудеть к лету без вреда для здоровья

До лета осталось совсем немного, и многие люди начинают активно приводить себя в форму к купальному сезону. О том, с чего нужно начать худеть к лету, и как делать это правильно, «Известиям» 2 апреля рассказала врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО», к. м. н. Светлана Ужевко.

«Всё зависит от поставленной цели. Если в планах — просто подтянуть фигуру, привести мышцы в тонус и избавиться от двух-трех лишних килограммов, то можно добиться результата примерно за пару месяцев, постепенно снижая калорийность пищи и увеличивая физическую нагрузку. Если же ваша цель более значимая и вы хотите похудеть на 4–6 кг, то стоит начать подготовку за 4–6 месяцев. Оптимальным темпом снижения массы тела за месяц считается: для мужчин — 1,0–3,5 кг, а для женщин — 0,8–3,0 кг», — подчеркнула врач.

Более быстрый темп похудения, по ее словам, небезопасен для здоровья. Это связано с тем, что резкое изменение массы тела воспринимается организмом как стресс. Чтобы не допустить развития каких-либо осложнений, лучше подойти к вопросу комплексно. При правильном курсе похудения в основном должен уменьшаться объем жировой ткани, а не мышечной.

Специалист отметила, что перед похудением следует пройти минимальное лабораторное обследование, которое позволит определить причину повышения массы тела, выявить возможные нарушения функции щитовидной железы, оценить необходимость дополнительного обследования, индивидуальной коррекции диеты и эффективность диетотерапии.

«Прежде чем изменить привычный рацион, следует оценить состав и количество продуктов, которые вы съедаете, а также объем физической нагрузки в день. Обратите внимание на соотношение всех необходимых компонентов в пище — жиров, белков и углеводов, — а также калорийность ежедневного питания. Для индивидуального расчета стоит обратиться к вашему лечащему врачу или врачу-диетологу. При этом для того, чтобы вес снижался, от рассчитанной для вас суточной нормы потребления калорий нужно вычесть примерно 200 калорий для создания дефицита. Если снизить калорийность рациона и одновременно повысить расход энергии, то ожидаемый результат будет», — отметила врач.

Для этого стоит оценить свой образ жизни и, если он преимущественно малоподвижный, добавить дозированную физическую нагрузку — пешие прогулки или езду на велосипеде на свежем воздухе, занятия спортом.

«Не рекомендуется резко снижать объем потребляемых калорий, лучше делать это постепенно и под наблюдением лечащего врача. Так, если вы употребляли 3 тыс. калорий в день и резко снизите их до 1,2 тыс., вес будет снижаться, но это может сопровождаться слабостью и недомоганием, сил и энергии будет всё меньше. Помимо этого, при резком похудении нередко потерянные килограммы впоследствии быстро возвращаются, так как организм будет накапливать жиры на случай возможного недостатка в питании в будущем», — пояснила Ужевко.

При этом она обратила внимание, что людям с уже имеющимися проблемами в работе желудочно-кишечного тракта, а также с заболеваниями желудка, печени, поджелудочной железы, стоит в процессе разгрузочной диеты с целью похудения регулярно консультироваться с лечащим врачом.

Также специалист посоветовала не вводить резко в свою жизнь высокую физическую нагрузку. Ежедневные тренировки действительно способствуют сжиганию калорий, но стоит учитывать, что в результате из-за повышения спортивных нагрузок у нетренированного человека вес может не только не снижаться, но и прибавляться за счет увеличения объема мышечной массы (она тяжелее, чем жировая), а также за счет потребления еды для восстановления сил.

26 марта врач Екатерина Кашух назвала «Известиям» три самые главные ошибки при похудении. По ее словам, первая ошибка заключается в неправильном составлении рациона. Вторая ошибка — это неправильный подход к физическим нагрузкам. Третьей ошибкой, по мнению врача, является ожидание мгновенного результата.