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В Госдуме предостерегли предпринимателей от продажи подделок на маркетплейсах
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В Госдуме предостерегли предпринимателей от продажи подделок на маркетплейсах

Депутат Говырин: за продажу подделок на маркетплейсах может грозить тюрьма
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин 2 апреля рассказал в беседе с «Известиями» об ответственности за продажу в розницу и на маркетплейсах поддельных товаров.

«В эпоху интернет-торговли может показаться соблазнительным наладить прибыльный бизнес на продаже реплик известных брендов. Однако это путь в никуда, чреватый серьезными последствиями. Помните: контрафактная продукция — это нарушение прав интеллектуальной собственности, которое может привести к крупным штрафам и даже уголовной ответственности. Некоторые предприниматели оправдывают свои действия тем, что «есть спрос — будет и предложение», и полагают, что продажа реплик — безобидное занятие. Однако это заблуждение. Речь идет о незаконном использовании чужих товарных знаков», — сказал он.

Так, за это предусмотрена гражданско-правовая ответственность — владельцы брендов могут взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак. Суммы компенсаций варьируются от 10 тыс. до 5 млн рублей или даже двукратной стоимости всей партии контрафактных товаров. Административная ответственность: за продажу подделок предусмотрены штрафы для юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. При этом контрафактная продукция будет конфискована. Уголовная ответственность — в случае крупного ущерба правообладателю (более 250 тыс. рублей) или при систематической продаже контрафакта предпринимателю может грозить уголовное наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

«Кроме того, торговые площадки и маркетплейсы активно блокируют продавцов контрафактной продукции, а правообладатели могут добиться блокировки сайтов нарушителей через суд. Стоит помнить, что любые попытки оправдать продажу подделок ссылками на «свою аудиторию» или «спрос» — это отговорки. Контрафакт — преступление, наносящее ущерб добросовестным производителям и потребителям. Не рискуйте своим бизнесом и репутацией ради сиюминутной выгоды. Необходимо уважать чужие права на интеллектуальную собственность и вести бизнес легально», — заключил Говырин.

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15 марта основатель сервиса внутригородской доставки и сети экспресс-складов «Даркстор у дома» (резидент «Сколково») Кирилл Чеканов рассказал «Известиям», как избежать мошенничества со стороны продавцов. Так, во время приобретения товара необходимо внимательно изучить полную информацию о нем, в том числе характеристики, габариты и правила эксплуатации, а также гарантийный срок и срок службы. Кроме того, важно знать и состав покупаемой вещи, например из какой ткани сшита одежда, размеры — диаметр тарелки, объем кастрюли, длину и ширину сумки.

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