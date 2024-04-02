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Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в два раза в первом квартале 2024 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В первом квартале 2024 года продажи легковых автомобилей в России выросли в два раза по сравнению с январем—мартом 2023 года и превысили показатель 2021-го. Об этом 1 апреля сообщает РБК со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По подсчетам агентства на основе информации «Автостата» и с учетом мартовской статистики регистраций, суммарно за первые три месяца 2024-го было продано около 365 тыс. новых автомобилей. Это вдвое больше, чем в первом квартале 2023 года, когда было продано 171,3 тысячи машин. Пик продаж пришелся на 2016 год с 260 тысячами автомобилей, после чего было зафиксировано снижение до 122,3 тысячи в 2022 году и 51,48 тысячи в 2023 году.

Одной из главных причин роста продаж является новая схема расчета утильсбора, начавшая действовать с апреля 2024 года, что спровоцировало активные покупки в начале года из-за ожидаемого подорожания автомобилей.

«Ужесточение правил ввоза автомобилей из ЕАЭС объективно заставило в начале года активнее покупать машины, которые теперь заметно подорожают: по нашим оценкам, на 20–28%. Это касается в большей степени новых автомобилей, но также и авто с пробегом, цены на которые также будут подтягиваться», — приводит РБК слова управляющего директора Frank Auto Ирина Франк.

Агентство отмечает, что по итогам первых двух месяцев отечественная Lada занимала лидирующие позиции на рынке продаж, на долю которой приходилось около 28% продаж. Однако сегодня основная доля приходится на автомобили китайских брендов, приводит РБК слова замгендиректора ГК «Авилон» Рената Тюктеева.

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Ранее,1 апреля, стало известно, что автозавод «Москвич» продал 3 тыс. автомобилей в марте, тем самым установив рекорд продаж. Как объяснили представители компании, причиной роста продаж стала новая политика ценообразования без дополнительных условий для клиента. Стоимость кроссовера «Москвич 3» начинается от 1,59 млн рублей, а лифтбек «Москвич 6» можно купить за 2,14 млн рублей. Указанные начальные цены сохраняется на покупку автомобилей в апреле. Другой причиной в компании назвали рост доверия к марке.

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