В России запустили сервис для перевода пожертвований частями
В России запустили сервис перевода денег на благотворительность частями. Желающие помочь смогут полностью внести средства в течение полутора месяцев, тогда как фонд получит всю сумму сразу. Об этом «Известиям» рассказали в сервисе «Благо Долями», который запустил «Тинькофф».
Это первый на рынке инструмент для дробления суммы пожертвований. По сути, «Благо Долями» становится посредником между конечным пользователем и фондом в оформлении пожертвования, пояснили в сервисе.
Новый формат перевода денег нуждающимся называется DNPL (donate now pay later — жертвуй сейчас, плати потом) и создан на основе BNPL-механики, которая стала популярна в последние годы. По данным «Долями», за 2023 год оборот покупок с помощью сервиса вырос в четыре раза и превысил 40 млрд рублей.
При пользовании DNPL-инструментом средства списываются автоматически в заранее определенные сроки. Благотворители получают напоминание перед каждым платежом.
Уже более 100 организаций хотят подключиться к проекту. Новый инструмент сделает пожертвования доступнее для населения, что привлечет больше людей и денег, уверены эксперты.
«Часто происходит так, что человек хочет перевести деньги в фонд, но сумма в моменте кажется большой. Оплата частями позволит снять этот барьер. Кроме того, напоминания о списании помогут не забыть о намерении перечислять средства нуждающимся», — отметил руководитель бюро проектирования клиентского опыта pdupd.co Александр Ненашев.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Добрая доля: в РФ запустили сервис для перевода пожертвований частями