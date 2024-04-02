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В ГД предложили печатать на театральных билетах план эвакуации из зрительного зала

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Из-за высокого уровня террористических угроз на билетах на массовые мероприятия в России предлагают публиковать план эвакуации из зрительных залов. С такой просьбой к министру культуры Ольге Любимовой обратился глава комитета по молодежной политике от «Единой России» Артем Метелев, рассказали «Известиям» в Госдуме.

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«В качестве инициативы предлагается включить в форму билета на массовые (театрально-зрелищные, культурно-просветительные или зрелищно-развлекательные) мероприятия изображение по действиям (схему эвакуации) в случае ЧС. Например, это можно реализовать в виде размещенного на билете QR-кода (кликабельной ссылки для электронных билетов), ведущего на специальную интернет-страницу сайта площадки проведения мероприятия или организатора мероприятия с указанной инструкцией», — предлагает Минкульту Метелев.

По словам депутата, согласно международным статистическим данным, большое количество жертв чрезвычайных ситуаций гибнет в момент эвакуации.

«Люди теряются в панике и не знают, как действовать. Это связано с недостаточными подготовкой и информированностью граждан о порядке действий в случае чрезвычайной ситуации. Одной из наиболее распространенных причин таких результатов является отсутствие доступной и понятной информации о путях эвакуации», — подчеркивает он в обращении к министру.

Депутат напоминает про трагические события, произошедшие 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», где, по официальным данным, часть людей забежала в тупик, из которого спастись уже было практически невозможно. Напомним, что общее количество погибших при теракте составило 144 человека.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выходные данные: на билетах предлагают публиковать план эвакуации

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