Выходные данные: на билетах предлагают публиковать план эвакуации

В Госдуме предложили размещать на билетах для посетителей культурно-массовых мероприятий план эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций. С такой инициативой к министру культуры обратился глава комитета по молодежной политике Артем Метелев. По мнению парламентария, граждане в критических ситуациях часто не знают, как действовать в том числе и из-за недостатка информации об эвакуации. При этом ряд отраслевых экспертов считают, что проблема гораздо шире и начинать следует с изменений законодательства. «Известия» разбирались в жизнеспособности инициативы и в том, необходима ли она сейчас учреждениям культуры.

Предотвратить трагедию

Публиковать план эвакуации из зрительных залов на билетах или указывать на них QR-код с кликабельной ссылкой депутат от «Единой России» предложил в своем письме главе Минкульта Ольге Любимовой. Он сообщил, что поддержал предложение молодежного парламента и просит министерство принять такие меры в связи с возросшей террористической угрозой. «Известия» ознакомились с документом.

По словам Артема Метелева, согласно международным статистическим данным, немало людей в чрезвычайных ситуациях гибнет именно в ходе эвакуации.

«Люди теряются в панике и не знают, как действовать. Это связано с недостаточными подготовкой и информированностью граждан о порядке действий в случае чрезвычайной ситуации. Одной из наиболее распространенных причин таких результатов является отсутствие доступной и понятной информации о путях эвакуации», — подчеркивает он в обращении к министру.

Депутат пишет про трагические события, произошедшие 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», где, по официальным данным, часть людей попала в тупик, из которого спастись уже было практически невозможно. Напомним, что общее количество погибших при теракте составило 144 человека.

«В качестве инициативы предлагается включить в форму билета на массовые (театрально-зрелищные, культурно-просветительные или зрелищно-развлекательные) мероприятия изображение по действиям (схему эвакуации) в случае ЧС. Например, это можно реализовать в виде размещенного на билете QR-кода (кликабельной ссылки для электронных билетов), ведущего на специальную интернет-страницу сайта площадки проведения мероприятия или организатора мероприятия с указанной инструкцией», — говорится в письме.

Бланк строгой отчетности

Формы билетов на культурные мероприятия утверждены приказом Министерства культуры РФ от 29 июня 2020 г. №702, рассказал «Известиям» адвокат AVG Legal Алексей Гавришев. Сейчас на билете указываются серия, номер билета, наименование мероприятия, стоимость, информация об организаторе мероприятия, сведения о посетителе (если билет именной), сведения об изготовителе бланка (типографии) и сведения, предусмотренные законодательством, о контрольно-кассовой технике (дата и время покупки, ставка налога, имя кассира, сведения о самой кассовой технике)

— Однако если мы посмотрим ст. 4.7 закона о ККТ («О применении контрольно-кассовой техники». — «Известия»), то там мы увидим, что в бланк строгой отчетности могут входить и иные сведения по усмотрению бизнеса, — отметил он.

Каких-то нарушений в том, если организатор мероприятия укажет план эвакуации, не дожидаясь внесения изменений в приказ Минкультуры, юрист не видит. Само ведомство в августе 2021 года уже вносило поправки в приказ №702 в части указания на билете сведений о «Пушкинской карте».

Предложение Артема Метелева — разумная новация, но она не решит проблему в целом, считает эксперт культурных индустрий, главный редактор ИА InterMedia Евгений Сафронов.

— Необходимо упорядочение законодательства — к примеру, до сих пор нет определения, что такое «мероприятие», не определены критерии «массового мероприятия», — уверен он.

По мнению эксперта, изменения в законы, связанные с культурой, необходимо вносить системно и с учетом современной ситуации в стране и мире. Нужно дать точные определения всем субъектам и категориям сферы культуры — только после этого можно говорить об эффективности. Кроме того, обсуждать важные вопросы театрально-концертной отрасли необходимо при участии самих организаторов мероприятий, говорит он.

Для тех, кто в театре

Согласны с экспертом и билетные операторы.

— Данная инициатива не решит проблему, так как большинство не станет читать и запоминать информацию на билете, — сказал «Известиям» директор по развитию билетного бизнеса МТС Денис Вайнштейн. — Мы считаем, что вопрос безопасности требует комплексного подхода.

Он предлагает внимательнее посмотреть на опыт смежных рынков — например, авиаотрасли, где перед каждым полетом проводится инструктаж по правилам безопасности и действиям в чрезвычайной ситуации, или опыт кинотеатров, в которых перед просмотром фильма также показывают короткий ролик о правилах поведения при пожаре.

В Большом театре сообщили, что у них существует выработанная годами система оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.

— Персонал и служащие пожарной части, которые ежемесячно участвуют в тренировках по эвакуации, а также соответствующее оповещение помогут зрителям в кратчайшее время выйти через эвакуационные выходы, — сообщили в пресс-службе ГАБТ.

Новый театр Эдуарда Боякова поддерживает любую инициативу, связанную с обеспечением безопасности зрителей и сотрудников.

— Что касается добавления в билеты карты эвакуации, пока непонятно, как зритель должен сориентироваться, в какой точке эвакуации он находится, — сказали в пресс-службе. — Для Нового театра это особенно актуально, так как некоторые репертуарные спектакли, например «Гример», «Детский альбом Чайковского», «Весна — и точка», являются иммерсивными, и зрители передвигаются по всем залам.

В таком случае, добавили в театре, мог бы подойти формат QR-кода на билетах со ссылкой на онлайн-карту с указанием локации зрителя в данный момент и путей эвакуации именно из нее.