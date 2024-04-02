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В России предложили ввести налог на роскошь

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В России предлагают ввести налог на роскошь. Такой законопроект 2 апреля будет внесен в Госдуму фракцией «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.

«Среднемесячная заработная плата по РФ в 2022 году составляла 65 338 рублей. Вместе с тем 77,3% жителей России имели среднедушевые денежные доходы менее 60 тыс. рублей, 36,4% — менее 27 тыс. рублей в месяц, а 20,3% — менее 19 тыс. рублей. Номинально установленный размер прожиточного минимума в целом по стране на душу населения для трудоспособного населения — 15 669 рублей — отражает порог доходов, необходимых для физического выживания человека», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомились «Известия».

В документе отмечается, что население страны неравномерно и несправедливо расслоено по уровню доходов. Вместе с тем много лет подряд наблюдается тенденция к снижению реальных располагаемых доходов населения.

«Согласно данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения с 2014 по 2022 год включительно в среднем за каждый из девяти лет снижались на 0,2%. В этот же период годовой показатель инфляции составлял от 2,5% до 12,91%, а в среднем 7,1%», — поясняется в документе.

В нем также указано, что в настоящее время разные социальные группы несут неодинаковое бремя снижения реальных располагаемых доходов и бремя инфляции, в связи с чем перераспределение богатства является необходимой мерой.

«К огромному сожалению, в России сохраняется высокий уровень социального неравенства, и большинству жителей нашей страны очень трудно. Да, есть те, у кого с деньгами всё в порядке, но их меньшинство, а вот более трети граждан получают около 25 тыс. рублей в месяц. В состоянии глубокой нищеты живет 20 млн жителей страны. У них зарплата часто даже ниже прожиточного минимума, и их положение постоянно ухудшается из-за роста цен на продукты питания и товары первой необходимости», — пояснил необходимость инициативы Сергей Миронов.

По его мнению, введение налога на роскошь позволит заложить основу для справедливого перераспределения средств в России и снизит уровень социального расслоения в обществе.

И в деньгах счастье: число россиян с доходом выше среднего выросло почти на 10 млн
За счет чего сократилось неравенство в прошлом году

В апреле 2023 года Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь. В список вошло 449 моделей автомобилей — 275 моделей стоимостью от 10 до 15 млн рублей и 174 модели дороже 15 млн рублей.

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