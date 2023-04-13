ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь

В России сформирован перечень автомобилей средней стоимостью выше 10 млн рублей, за которые их владельцы должны будут заплатить повышенный транспортный налог — так называемый налог на роскошь. Соответствующий список 13 апреля представила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

В перечень вошло 449 моделей автомобилей — 275 моделей стоимостью от 10 млн до 15 млн рублей и 174 модели дороже 15 млн рублей.

«Для расчета налога применяется коэффициент 3 в отношении легковых автомобилей стоимостью от 10 млн до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также в отношении легковых автомобилей стоимостью от 15 млн рублей, выпущенных не более 20 лет назад», — указано в сообщении ФНС.

Налогоплательщики, владеющие такими машинами, осенью следующего года получат соответствующие налоговые уведомления за 2023 год. В 2022 году в перечень роскошных входили 345 автомобилей.

Ранее, 29 марта, ФНС сообщала, что с 1 января 2025 года владельцы электромобилей в Москве будут платить транспортный налог. Пока для данной категории действует освобождение от налога, установленное в соответствии с законом Москвы «О транспортном налоге» с 1 января 2020 года.

До этого, 23 марта, правительство России совместно с Минпромторгом и Министерством финансов поддержало предложение по отмене двойного НДС для юридических лиц при перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом. Благодаря такой мере можно будет обелить до половины доходов вторичного рынка, что дополнительно принесет в федеральный бюджет 34 млрд рублей налогов.