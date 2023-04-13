Реклама
Прямой эфир
Мир
Разведка США опасается риска смены руководства в Киеве при затягивании конфликта
Общество
ФСБ и СКР установили соучастника убийства Владлена Татарского
Интернет и технологии
Apple отказалась от закупок вольфрама и золота из России
Экономика
Wildberries утвердил новые предложения инициативной группы партнеров ПВЗ
Мир
Товарооборот РФ и КНР по итогам I квартала 2023 года вырос на 38,7%
Происшествия
ВСУ обстреляли больницу в Сватово из РСЗО HIMARS
Армия
В ВС РФ заявили о готовности отразить атаку по Каховскому водохранилищу
Общество
В Донецке сообщили о готовности украинских пленных сознаться в преступлениях
Мир
Банки Швейцарии пригрозили закрытием счетов россиян
Армия
Песков допустил участие бойцов СВО в параде на Красной площади
Армия
ВС РФ поразили позиции ВСУ термитными снарядами на донецком направлении
Мир
Global Times указала на провал попыток США сохранить гегемонию
Мир
В Боливии установили памятник Юрию Гагарину

ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь

ФНС опубликовала список из 449 автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
0
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России сформирован перечень автомобилей средней стоимостью выше 10 млн рублей, за которые их владельцы должны будут заплатить повышенный транспортный налог — так называемый налог на роскошь. Соответствующий список 13 апреля представила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

В перечень вошло 449 моделей автомобилей — 275 моделей стоимостью от 10 млн до 15 млн рублей и 174 модели дороже 15 млн рублей.

«Для расчета налога применяется коэффициент 3 в отношении легковых автомобилей стоимостью от 10 млн до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также в отношении легковых автомобилей стоимостью от 15 млн рублей, выпущенных не более 20 лет назад», — указано в сообщении ФНС.

Налогоплательщики, владеющие такими машинами, осенью следующего года получат соответствующие налоговые уведомления за 2023 год. В 2022 году в перечень роскошных входили 345 автомобилей.

В списках не значились: ВС назвал критерии роскошного автомобиля
Судьи разъяснили, за какие машины следует платить повышенный транспортный налог

Ранее, 29 марта, ФНС сообщала, что с 1 января 2025 года владельцы электромобилей в Москве будут платить транспортный налог. Пока для данной категории действует освобождение от налога, установленное в соответствии с законом Москвы «О транспортном налоге» с 1 января 2020 года.

До этого, 23 марта, правительство России совместно с Минпромторгом и Министерством финансов поддержало предложение по отмене двойного НДС для юридических лиц при перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом. Благодаря такой мере можно будет обелить до половины доходов вторичного рынка, что дополнительно принесет в федеральный бюджет 34 млрд рублей налогов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023