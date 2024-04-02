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В столице Буркина-Фасо поставили спектакль по гоголевскому «Ревизору»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В столице Буркина-Фасо — городе Уагадугу — местные артисты поставили комедию в пяти действиях русского писателя Николая Гоголя «Ревизор». Спектакль адаптировали для местной публики. «Известия» 1 апреля показали фрагмент постановки.

Актеры выступали в национальных костюмах с традиционными узорами. Городничий, к примеру, одет по местной моде в просторное мужское платье и колпак.

Зрители встретили театральную премьеру овациями. И, несмотря на отсутствие у Гоголя африканских корней, на Черном континенте его тоже знают и любят.

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Ранее, 29 декабря, российский частный университет «Синергия» объявил о планах по открытию в Буркина-Фасо филиала и запуску собственных цифровых учебных платформ. Как пояснили в вузе, договоренности были достигнуты на встрече президента корпорации Вадима Лобова с премьер-министром Буркина-Фасо Аполлинером Кьелемом де Тамбелой во время рабочей поездки российской делегации.

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