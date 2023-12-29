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Российский университет объявил об открытии филиала в Буркина-Фасо

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Фото: пресс-служба Университета «Синергия»
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Российский частный университет «Синергия» объявил о планах по открытию в Буркина-Фасо филиала и запуску собственных цифровых учебных платформ. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Синергия».

Как пояснили в вузе, договоренности были достигнуты на встрече президента корпорации Вадима Лобова с премьер-министром Буркина-Фасо Кьелем де Тамбела во время рабочей поездки российской делегации.

Визит Лобова в Африку проходит на фоне укрепления связей России и континента. Состоялось уже два масштабных форума Россия–Африка, а также множество встреч на самом высоком государственном уровне. 28 декабря 2023 г. впервые за много лет в столице Буркина-Фасо Уагадугу открылось посольство России. Росатом и Минэнерго этой страны на Российской энергетической неделе в Москве подписали меморандум о сотрудничестве в мирном атоме.

«Университет «Синергия» не только откроет свой филиал в столице страны Уагадугу, но и включится в проект создания виртуального университета Буркина-Фасо, который будет специализироваться на онлайн-образовании. Мы предоставим для этого свои цифровые платформы. Также мы будем готовить педагогические кадры для работы в цифровой образовательной среде и участвовать в создании национальной системы профориентационного тестирования, задача которой — выявлять таланты среди школьников Буркина-Фасо и помогать им с выбором профессии», — заявил Вадим Лобов.

Президент «Синергии» также провел переговоры с руководителем администрации президента Андерсоном Меда, министром национального образования, грамотности и развития местных языков Жозефом Уэдраого, министром высшего образования, науки и инноваций Аджима Тиомбиано. Стороны обсудили сотрудничество в сферах образования, здравоохранения и сельского хозяйства.

Также прошли встречи с руководителями ведущих вузов Буркина-Фасо. По словам Лобова, стороны договорились подписать соглашение о двойных дипломах, а также создать в местных университетах стартап-студии и программы обучения бизнесу, чтобы студенты могли уже во время обучения в вузе открыть свое дело.

Помимо Буркина-Фасо, делегация «Синергии» посетила Эфиопию, где договорилась о реализации программы двойных дипломов с крупным местным вузом Unity University и проекта Synergy Embassy на базе колледжа BITS. В ближайших планах визиты в Танзанию, Нигерию и Занзибар.

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин, нужно добиться того, чтобы не менее 10–20% учащихся в дружественных странах были связаны с российской системой образования — учились в вузах на территории России, участвовали в программах по обмену и так далее.

«На днях в Буркина-Фасо возобновило работу посольство России, в тот же день вышла новость об открытии в этой стране филиала российского университета «Синергия» — это ещё один шаг к усилению влияния России в Африке. Ведь образование готовит кадры, будущую элиту любого государства и, конечно, оставляет ментальный след на всю жизнь, формирует определенные ценности, взгляды. И сейчас мы возвращаемся к этой практике — это инвестиция в нашу внешнюю политику», — подчеркнул депутат.

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