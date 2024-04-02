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В Европарламенте подсчитали сумму ежегодных расходов Германии на украинских беженцев

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Marcus Brandt
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Украинские беженцы обходятся немецкой экономике в €20 млрд в год. Об этом заявил «Известиям» депутат Европарламента Гуннар Бек.

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«Расходы на украинских беженцев составляют как минимум €20 млрд в год. Вполне вероятно, что они гораздо больше. Это огромная сумма денег. Это проблема для Германии, мы не можем себе этого позволить. Это означает, что мы сможем меньше вкладывать в социальный сектор, образование, технологическое развитие», — сказал он.

С подсчетами Бека согласен депутат бундестага Вольфганг Виле. По его оценке, речь может идти даже о €22 млрд в год. Он уверен, что это большая нагрузка для экономики ФРГ.

«Конечно, если бы у Германии не было такой нагрузки, она могла бы себе позволить больше расходов на другие вещи. Надеюсь, что в будущем расходы на беженцев снизятся», — отметил он.

По данным статистической службы Statista, доля расходов ФРГ на беженцев с Украины составляет 0,55% ВВП. Ранее в МВД Германии сообщили, что сейчас в ФРГ зарегистрировано около 1,65 млн украинских переселенцев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Приемные средства: затраты ФРГ на украинских беженцев превышают €20 млрд

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