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Россия развернула на Голанских высотах дополнительный пост военной полиции

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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Reichwein
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Российская военная полиция развернула дополнительный пост в районе Голанских высот. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«В районе Голанских высот в рамках мониторинга обстановки на «Линии Браво» зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики дополнительно развернут пост российской военной полиции», — сообщил он.

Он добавил, что за сутки в зоне деэскалации был зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны группировки «Джабхат Ан-Нусра» (запрещенная в РФ террористическая организация) в провинции Идлиб.

Отдельно он отметил непрекращающиеся нарушения авиацией международной коалиции во главе с США воздушного пространства Сирии.

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О развертывании дополнительного поста военной полиции в районе Голанских высот сообщали ранее 15 марта. Тогда же сообщалось, что наблюдение за «Линией Браво» (зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики) ведется постоянно.

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