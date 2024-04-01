Эксперт объяснил возможное исключение «Талибана» из списка террористов в РФ

«Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в настоящее время полностью контролирует положение дел в Афганистане, а государства на протяжении всей истории исходили из того, что нужно признавать реальность на земле. Таким образом 1 апреля бывший заместитель генерального секретаря ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе прокомментировал заявление МИД РФ о возможности исключения талибов из списка террористов.

«Очень часто в истории международных отношений… государства исходили из того, что надо признавать реальность на земле. Вот нравится, не нравится кому-то — раз реальность на земле такова, то надо и признавать те политические силы, те политические партии, которые стоят во главе того или иного государства. Самое главное, что они контролируют власть в стране», — подчеркнул он.

Орджоникидзе отметил, что у России с талибами нет никаких принципиальных проблем, а в Кабуле по-прежнему функционирует российское посольство. Более того, от отношений с талибами зависит ситуация на границе с соседями РФ — Таджикистаном и Узбекистаном, сказал он.

Кроме того, дипломат убежден, что США после своего провала в Афганистане не будут поддерживать никаких действий РФ в отношении «Талибана».

«Запад точно будет против [снятия с «Талибана» статуса террористической организации в РФ]. Но я не думаю, что азиатские государства должны быть против. Они все-таки соседи, и им с ними жить рядом — и Пакистану, и Индии», — указал Орджоникидзе и добавил, что пока сложно предсказать действия Китая в данном случае.

О том, что профильные российские ведомства прорабатывают вопрос об исключении «Талибана» из списка террористов, в МИД РФ сообщили ранее в этот день. Отмечалось, что окончательное решение будет принято руководством страны.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о контроле талибами власти в Афганистане. Дипломат подчеркнул, что диппредставительство России в Кабуле было «если не единственным посольством», то одним из немногих. Лавров отметил, что РФ контактирует с талибами и относительно их полноценного признания правительством.

Совет Безопасности ООН включил движение талибов в список террористических организаций в 2003 году. В этом же году Верховный суд России признал «Талибан» террористической организацией.

В мае 2021 года после вывода американских военнослужащих из Афганистана, которые находились в стране с 2001 года, члены движения начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны, а уже 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признана.