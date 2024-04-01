МИД России и Минюст рассматривают исключение «Талибана» из списка террористов

Профильные ведомства России прорабатывают вопрос об исключении «Талибана» (запрещенная в РФ организация) из списка террористов. Об этом в понедельник, 1 апреля, заявили в Министерстве иностранных дел России «Газете.Ru».

«Что касается снятия с движения талибов статуса террористической организации, то этот вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами», — сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что окончательное решение будет принято руководством страны.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о контроле талибами власти в Афганистане. Дипломат подчеркнул, что диппредставительство России в Кабуле было «если не единственным посольством», то одним из немногих. Лавров отметил, что РФ контактирует с талибами и относительно их полноценного признания правительством.

Совет безопасности ООН включил движение талибов в список террористических организаций в 2003 году. В этом же году Верховный суд России признал «Талибан» террористической организацией.

В мае 2021 года после вывода американских военнослужащих из Афганистана, которые находились в стране с 2001 года, члены движения начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны, а уже 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признана.