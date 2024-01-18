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Лавров сообщил о контроле талибами власти в Афганистане

Лавров: «Талибан» контролирует ситуацию в Афганистане, де-факто власть там есть
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Фото: Global Look Press/Oliver Weiken
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Талибы (организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в целом контролируют власть в Афганистане, и Россия поддерживает с ними контакты. Об этом 18 января сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В Афганистане есть де-факто власть, она реально контролирует ситуацию. Да, там остаются какие-то очаги напряженности, протеста, но в целом талибы власть контролируют. И наше посольство никогда не прекращало работу в Кабуле», — рассказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Дипломат подчеркнул, что диппредставительство России в Афганистане было «если не единственным посольством», то одно из немногих. Он отметил, что РФ контактирует с талибами и относительно их полноценного признания правительством.

Лавров уточнил что одним из вопросов для обсуждения становится «прежде всего выполнение собственных обещаний» талибами. Главным из них является инклюзивность правительства, как этническая, так и политическая.

«Потому что есть пуштуны, узбеки, таджики, хазарейцы, но политически они талибы, <…> мы активно рекомендуем талибам все-таки пригласить другие политические силы в правящую структуру», — сообщил министр.

Кроме того, в Афганистане все еще остается оппозиция, отметил Лавров. Так, в стране по-прежнему живут бывший президент страны Хамид Карзай и бывший главный администратор Абдулла Абдулла.

Также глава МИД подчеркнул особую важность решения вопроса с «Фронтом национального сопротивления» на севере Афганистана, с ними «нужно наводить мосты».

Ко всему прочему, Лавров указал, что решение Казахстана исключить движение «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций не означает дипломатического признания. В Совете безопасности (СБ) ООН, привел пример дипломат, деятели движения включены в террористические списки, однако есть оговорка, что контакты с ними разрешены, если речь идет о мирном урегулировании, поэтому «это все относительно».

«Здесь я бы не стал слишком сильно углубляться в эту тему. Главное — это реалии на земле, а реалии таковы, что сейчас талибы контролируют основную жизнедеятельность Афганистан», — заключил министр.

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До этого, 20 декабря, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия выступает против политизации вопроса о выделении Афганистану гуманитарной помощи. Он подчеркнул, что Москва всегда выступала за использование комплексного и реалистичного подхода к помощи Кабулу, который позволил бы сфокусироваться на нуждах самих афганцев.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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