РФ выступила против политизации вопроса о гумпомощи Афганистану
Россия выступает против политизации вопроса о выделении Афганистану гуманитарной помощи, заявил 20 декабря постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Он отметил, что в Афганистане более чем два года у власти находится движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), при этом, несмотря на заявлениям западных стран о коллапсе государства, оно выстояло.
При этом он подчеркнул, что Москва всегда выступала за использование комплексного и реалистичного подхода к помощи Кабулу, который позволил бы сфокусироваться на нуждах самих афганцев.
«Необходим отказ от политизации гумпомощи, разморозка активов и расширенное содействие в проекции для последующего экономического восстановления Афганистана», — заявил дипломат.
Ранее, 19 июля, сообщалось, что жительницы Кабула провели акцию протеста на северо-западе столицы Афганистана, выступив против решения радикального движения «Талибан» закрыть местные салоны красоты.
Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.