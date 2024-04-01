Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над акваторией Черного моря. Об этом 1 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в заявлении оборонного ведомства.

Ранее в этот день средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. В Минобороны РФ уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена ночью.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.