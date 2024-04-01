Начальник ростовского МЧС угнал пожарную машину для проверки подчиненных

Начальник управления МЧС по Ростовской области генерал-лейтенант Сергей Филиппов угнал пожарную машину, чтобы продемонстрировать своим подчиненным, что вверенное им имущество плохо охраняется. Угон автомобиля глава регионального ведомства снял на видео.

Известно, что Филиппов приехал в Новошахтинск, чтобы проверить работу подразделений, однако возле одной из частей увидел незапертую машину с ключами в замке зажигания. Руководитель не стал вызывать коллег, а просто сел за руль и уехал на автомобиле.

«Снимай меня. Вот приехали в пожарную часть Новошахтинска, никто ничего не охраняет. Сели в машину и уехали. Не знаю, как дальше быть вот с такой охраной и с такими людьми», — сказал он на камеру.

Теперь сотрудникам части грозят взыскания и даже увольнения. При этом неизвестно, будет ли привлечен сам генерал.

В январе «Известия» опубликовали результаты исследования, согласно которому в России 29% опрошенных сотрудников организаций не считают своих начальников хорошими руководителями. При этом у 44% респондентов был опыт увольнения с работы из-за руководителя.