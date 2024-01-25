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Треть россиян не считают своих начальников хорошими руководителями

Исследование: 29% россиян не считают своих начальников хорошими руководителями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России 29% опрошенных сотрудников компаний не считают своих начальников хорошими руководителями, однако 71% имеют противоположное мнение и полностью довольны их работой. Об этом говорится в результатах исследования Русской школы управления, с которыми ознакомились «Известия» 25 января.

При этом у 44% респондентов был опыт увольнения с работы из-за руководителя, а 56% заявили, что в их практике подобного случая не было.

Чаще всего сильными сторонами своих руководителей респонденты считают делегирование, постановку задач, поощрение инициативы, контроль работы, оценку результатов и обратную связь, отстаивание интересов сотрудников перед вышестоящим руководством, материальную мотивацию сотрудников, обеспечение профессионального роста подчиненных.

Среди слабых сторон начальства опрошенные отметили: проблемы с постановкой задач, неэффективный контроль работы, неналаженную коммуникацию внутри коллектива, неясную оценку работы, неэффективную настройку бизнес-процессов, отсутствие материальной мотивации сотрудников, отсутствие поощрения инициативы.

Эксперты добавили, что треть опрошенных (31%) хотели бы занять место своего руководителя, если будет такая возможность. В то же время 69% это неинтересно. Однако больше половины опрошенных уверены, что справились бы с работой начальника лучше, чем он.

«Многие хотят быть руководителями, но далеко не всем это удается. Результаты опроса показывают, что большинство сотрудников понимают это и объективно оценивают свои возможности. Путь от специалиста к руководителю в некоторых профессиональных областях может быть долгим и тернистым, и далеко не все к этому готовы. Тем более что иногда более перспективным вариантом может стать профессиональный, а не карьерный рост. Именно на это сейчас делают ставку многие специалисты», — рассказала директор Русской школы управления Анастасия Боровская.

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Ранее, 15 января, сообщалось, что более половины опрошенных россиян (54%) хотят сменить место работы. Об этом говорится в результатах исследования рекрутинговой компании Get experts. При этом 17% респондентов уже находятся в активном поиске, 18% планируют начать искать новое место в ближайшее время, 19% — не ранее чем через год. Еще 20% ищут работу пассивно, рассматривая только входящие предложения, а 26% не собираются менять место работы и намерены развиваться внутри текущей компании. Причиной выхода на рынок труда чаще всего становится неудовлетворенность финансовым вознаграждением, отсутствие возможности для карьерного и профессионального роста, стрессы, профессиональное выгорание и отсутствие интересных задач.

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